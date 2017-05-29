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Канны – 2017: фильм шведского режиссера получил главный приз
Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Квадрат" признан лучшим на завершившемся в воскресенье 70-м Каннском кинофестивале, передает телеканал "112 Украина".
Такое решение международное жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмодоваром огласило на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.
Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Квадрат" получил "Золотую пальмовую ветвь".
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил Приз жюри за семейную драму "Нелюбовь", которая участвовала в основной конкурсной программе фестиваля.
София Коппола удостоилась награды за лучшую режиссуру за картину "Роковое искушение" (The Beguiled).
Гран-при кинофестиваля: Лучший актер: Хоакин Феникс (фильм "Ты никогда здесь не был"). Лучшая актриса: Дайян Крюгер (фильм "Из ниоткуда"). Лучший сценарий: "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса и "Ты никогда здесь не был" Линн Рэмси.
Известно, что в рамках 70-го юбилейного Каннского международного кинофестиваля за победу боролись 19 фильмов, в том числе работа украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая".
Отметим, что председателем жюри в этом году был испанский режиссер Педро Альмодовар, ведущей церемоний открытия и закрытия стала итальянская киноактриса Моника Беллуччи. Кроме того, в жюри фестиваля вошли американская актриса Джессика Честейн, немецкий режиссер Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, корейский режиссер Пак Чхан Ук, американский актер Уилл Смит, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред.
Напомним, 70-й Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу Франции 17 мая.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Швеция, фильм, режиссер, Каннский кинофестиваль, Канны
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