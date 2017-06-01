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Авианосные ударные группы ВМС США начинают активные действия вблизи КНДР. ФОТО
01.06.2017 21:55
В то время как на одном конце мира голуби в панике убегают от президентов, в другом вступают в действие грозные авианосные ударные группы (АУГ). Да-да, именно сегодня ВМС США развернули мероприятия по отработке взаимодействия двух АУГ в западной части Тихого океана. Ну, вы поняли, это под боком у Северной Кореи...
В состав АУГ входят:
- группа "Карла Винсона" - авианосец USS Carl Vinson (CVN 70), крейсер УРО USS Lake Champlain (CG 57) и эсминцы УРО USS Wayne E. Meyer (DDG 108) и USS Michael Murphy (DDG 112);
-группа "Рональда Рейгана" - авианосец USS Ronald Reagan (CVN 76), крейсер УРО USS Shiloh (CG 67), эсминцы УРО USS Barry (DDG 52), USS McCambell (DDG 85), USS Fitzgerald (DDG 62), и USS Mustin (DDG 89);
Так же в мероприятиях принимают участие военные корабли морских сил самообороны Японии, а именно: эсминец-вертолётоносец JS Hyuga (DDH 181) и эсминец УРО JS Ashigara (DDG 178).
Официальные лица ВМС США заверяют, что мероприятия не связаны с желанием Белого дома стереть Пхеньян в пыль, а лишь являются следствием плановой ротации и направлены на повышение навыков взаимодействия АУГ. И знаете, охотно верю! Сначала отработают взаимодействие двух АУГ. Затем трёх, с участием авианосца "Нимиц", а потом...
zloy_odessit, "ИС-Юг"
Теги: США, Донбасс, учения, КНДР
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