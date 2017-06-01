Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Після Макрона Путін вирішив підлизатися до Меркель

01.06.2017 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Після Макрона Путін вирішив підлизатися до Меркель

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росії та Німеччині є розбіжності, але й точки дотику

Про це як повідомляється, заявив глава Кремля під час засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами Путіна, він давно знайомий і працює з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

«У нас є розбіжності, але є і багато точок дотику», – сказав він.

За його словами, до можливого рішення деяких проблем він і Меркель підходять по-різному. Російський лідер підкреслив, що, якщо керуватися фундаментальними інтересами країн і народів, можливо знайти ефективні способи співпраці.

«У мене ніяких сумнівів немає на цей рахунок, тому що у нас багато спільних інтересів», – додав він.

За матеріалами: RT



Теги: политика, Донбасс, Путин, Меркель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх