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Создан экологичный деревянный мотоцикл, который использует водоросли как горючее

01.06.2017 20:18
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Создан экологичный деревянный мотоцикл, который использует водоросли как горючее

Датские мастера Ритсерт Манс и Питер Мооджи успешно реализовали проект, представив на суд широкой общественности необычный, но относительно мощный мотоцикл. Рама, сиденье, подвеска модели сделаны из дуба и березы, а в качестве топлива используется биотопливо из водорослей.

Правда, у мотобайка установлены стандартные покрышки с дисками — полностью натуральные материалы пока не могут соперничать с ними по долговечности, пишет socportal.info.

Движение техники обеспечивает одноцилиндровый ДВС на 0.4 л. В качестве топлива используется масса из водорослей. Такие растения в процессе фотосинтеза используют углекислый газ. При сгорании биотоплива в атмосферу возвращается аналогичный объём СО2, то есть транспорт не наносит никакого ущерба окружающей среде. Пока мощности двигателя недостаточно для продолжительных поездок, однако создатели намерены совершенствовать свой концепт.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, мотоцикл, дерево, водоросли
 
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