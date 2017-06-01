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В Швейцарии штрафуют за фотографии слишком красивой деревни
Швейцарцы запретили делиться красотой своих достопримечательностей
Администрация деревни Бергюн, расположенной в горах в восточной части Швейцарии, официально запретила путешественникам фотографировать местные виды. Нарушителей запрета ждёт штраф в размере пяти евро.
«Научно доказано, что красивые фото из отпуска, размещённые в соцсетях, делают тех, кто их просматривает, несчастными, так как эти люди сами не находятся в том месте», — говорится в сообщении местного офиса по туризму, который удалил фото деревни из своих официальных аккаунтов в соцсетях.
При этом директор по туризму Марк-Андреа Барандун не отрицает, что запрет был введён в том числе в рекламных целях и вряд ли кто-то будет на самом деле оштрафован.
Напомним, чтобы сфотографировать евразийского бобра в его естественной среде обитания французскому фотографу Луи-Мари Преа пришлось проявить завидное терпение. Каждый день в течение четырех лет Преа в полном снаряжении лежал неподвижно в русле реки по два-три часа, чтобы сфотографировать бобра на дне реки.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, фотография, Швейцария, штраф, запрет, деревня
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