Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Запрет на въезд: черногорский премьер жестко прошелся по режиму РФ

01.06.2017 08:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Запрет на въезд: черногорский премьер жестко прошелся по режиму РФ

Кремль относится к Черногории, недавно вступившей в НАТО, с ярко выраженным и «невиданным примитивизмом и деструктивностью»

Об этом заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович, комментируя депортацию из России черногорского депутата и создание «черного списка» политиков балканской страны.

«Черногория проходит процесс развития демократии, но нас разочаровывает такое отношение к нашей стране. Поражает уровень деструктивности и примитивизма этого режима», — заявил Маркович.

Что касается списка персон нон грата среди черногорских политиков, то, по словам премьера, Подгорица даже не знает, кто попал в этот список.

«Список нежелательных лиц в России остается тайной, и мы не будем знать, кто находится в этом списке. Это их обычная практика», — сказал он.

Как писала Politeka, министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия сильно вмешивается во внутренние дела Черногории, даже пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в НАТО.

«Мы решили свои основные цели определять сами, поэтому были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась. Конечно, мы защищались», — отметил Дарманович.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  Cafe del Montenegro.



Теги: Россия, Донбасс, премьер-министр, Черногория, запрет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх