Запрет на въезд: черногорский премьер жестко прошелся по режиму РФ

01.06.2017 08:25

Кремль относится к Черногории, недавно вступившей в НАТО, с ярко выраженным и «невиданным примитивизмом и деструктивностью»

Об этом заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович, комментируя депортацию из России черногорского депутата и создание «черного списка» политиков балканской страны.

«Черногория проходит процесс развития демократии, но нас разочаровывает такое отношение к нашей стране. Поражает уровень деструктивности и примитивизма этого режима», — заявил Маркович.

Что касается списка персон нон грата среди черногорских политиков, то, по словам премьера, Подгорица даже не знает, кто попал в этот список.

«Список нежелательных лиц в России остается тайной, и мы не будем знать, кто находится в этом списке. Это их обычная практика», — сказал он.

Как писала Politeka, министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия сильно вмешивается во внутренние дела Черногории, даже пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в НАТО.

«Мы решили свои основные цели определять сами, поэтому были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась. Конечно, мы защищались», — отметил Дарманович.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Cafe del Montenegro.