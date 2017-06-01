Жители Мосула попали под обстрел боевиков ИГИЛ, пытаясь покинуть город

01.06.2017 15:30

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) обстреляли группу мирных жителей Мосула, покидавших город по гуманитарному коридору, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Hadath, а также иракскую полицию.

Полиция заявила, что боевики ИГ открыли огонь по группе мирных жителей, покидавших район Занджили с белыми флагами.

Иракские военные заявили в субботу, в первый день священного мусульманского месяца Рамадан, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

Источник: http://from-ua.com