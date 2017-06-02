- США и «нормандский формат»: появилась важная информация22:30
- Юрий Никитин подтвердил намерения Верки Сердючки отправиться в прощальный мировой тур21:47
- В Латвии придумали, как выдавить обнаглевших россиян21:15
- Отпуск на носу: сколько стоит отдохнуть в Украине и Европе20:35
- Доставайте бинокли: к Земле приближается зеленая комета20:10
- О Крыме нужно забыть: озвучен рецепт завершения войны с Россией20:00
- Насіров не зможе лікуватися в США – рішення суду19:12
- В Госдуме пригрозили Украине и НАТО ядерным оружием18:57
- Путин удивил заявлением о Трампе18:39
- В УКРАИНЕ НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РОССИЕЙ17:30
Эксперт назвал три недостатка Макрона (видео)
Французский лидер Эммануэль Макрон имеет недостатки, которые остро проявились в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным
Об этом в интервью Politeka заявил эксперт-международник Александр Хара.
По его словам, первый недостаток это желание иметь диалог с РФ, что характерно для Запада.
«Они считают диалог ценностью, с его помощью можно сблизить позиции, если что-то не складывается.
Ошибочность в том, что РФ — параллельный мир, путинская Россия далека от европейской цивилизации. Сблизить эти миры невозможно. Даже по противоположным точкам зрения относительно войны на Донбассе и аннексии Крыма», — сказал он.
Вторым недостатком, Хара назвал культурный фон и тезисы, что Францию и Россию объединяет большое количество событий, людей, культурные связи и т. п.
«Макрон плохо знает историю, особенно после революции 1917 года, когда собрали всю интеллектуально мыслящую интеллигенцию и отправили на Запад, в основном в Париж.
Цивилизационная пропасть, которая существует между РФ и Западом, возникла именно тогда. Очевидно, если бы Лев Толстой жил в наше время и писал свои произведения, то был бы заключен в Бутырку или уехал бы в Киев или тот же Париж.», — отметил он.
Третий недостаток, о котором рассказал Хара, это представление о борьбе с терроризмом вместе с Россией.
«Путин создает проблемы, а потом продает себя как того, кто решает эти вопросы. Если бы Путина не было, то, очевидно, уже не было бы конфликта в Сирии. Беженцы, которые всколыхнули европейскую общественность, не повлекли бы возможный приход к власти ультраправых. И Брексита, возможно, не было бы», — сказал.
С материалом можно ознакомиться здесь
Источник: Politeka
Теги: политика, Донбасс, президент, Франция, недостаток
- Мина боевиков вновь попала в жилой квартал: есть пострадавшие21:30
- Из РФ в Дебальцево оккупанты доставили 5 вагонов с двигателями для бронетехники, - ИС19:48
- ИС: в "лнр" кадровый голод - наемники из РФ не спешат на Донбасс18:26
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса15:57
- ЖИТЕЛИ ДОНБАССА «ПЕРЕПЛАТИЛИ» КОММУНАЛЬНЫМ СЛУЖБАМ БОЛЕЕ 100 МЛН ГРН.14:10
- Чому жителі Донбасу вірять в казки бойовиків про «карателів»13:42
- Експерт: в «ДНР» почали готуватися до «виборів» в ОРДЛО12:55
- НА ДОНБАССЕ ЛЮДИ ГИБНУТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТ ЭТОЙ НАПАСТИ11:55
- Сводка: за сутки в ВСУ без потерь, зафиксировано 28 обстрелов. ВИДЕО10:48
- В КРАМАТОРСКЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ТОПОЛЯ08:10
- Skype очікує масштабний редизайн22:40
- США и «нормандский формат»: появилась важная информация22:30
- Что происходит с организмом, если вы сидите по 12 часов в день22:18
- Юрий Никитин подтвердил намерения Верки Сердючки отправиться в прощальный мировой тур21:47
- Мина боевиков вновь попала в жилой квартал: есть пострадавшие21:30
- В Латвии придумали, как выдавить обнаглевших россиян21:15
- НБУ «перекрыл кислород» санкционным компаниям: что попало под запрет21:03
- Українські медики отримуватимуть зарплатню до 23 тис. грн.. щомісяця20:48
- Отпуск на носу: сколько стоит отдохнуть в Украине и Европе20:35
- Доставайте бинокли: к Земле приближается зеленая комета20:10
- Что происходит с организмом, если вы сидите по 12 часов в день22:18
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях13:16
- Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу12:26
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву12:14
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…09:20
- 10 вещей, которые крадут радость из жизни08:50
- Реінкарнація душі: 6 ознак минулого життя07:55
- Холодна їжа - небезпека для організму22:32
- Троица: что лучше не делать в этот день
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!
- Стало известно о желании Захарченко ликвидировать сразу нескольких главарей ДНР
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса
- 25 ФУР ИЗУРОДОВАННЫХ ТРУПОВ, ПОГИБШИХ ЗА ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ: ЗЯТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ УКРАИНЫ ПОСЕДЕЛ ОТ УВИДЕННОГО В “АТО”