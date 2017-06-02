Эксперт назвал три недостатка Макрона (видео)

02.06.2017 07:24

Французский лидер Эммануэль Макрон имеет недостатки, которые остро проявились в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным

Об этом в интервью Politeka заявил эксперт-международник Александр Хара.

По его словам, первый недостаток это желание иметь диалог с РФ, что характерно для Запада.

«Они считают диалог ценностью, с его помощью можно сблизить позиции, если что-то не складывается.

Ошибочность в том, что РФ — параллельный мир, путинская Россия далека от европейской цивилизации. Сблизить эти миры невозможно. Даже по противоположным точкам зрения относительно войны на Донбассе и аннексии Крыма», — сказал он.

Вторым недостатком, Хара назвал культурный фон и тезисы, что Францию ​​и Россию объединяет большое количество событий, людей, культурные связи и т. п.

«Макрон плохо знает историю, особенно после революции 1917 года, когда собрали всю интеллектуально мыслящую интеллигенцию и отправили на Запад, в основном в Париж.

Цивилизационная пропасть, которая существует между РФ и Западом, возникла именно тогда. Очевидно, если бы Лев Толстой жил в наше время и писал свои произведения, то был бы заключен в Бутырку или уехал бы в Киев или тот же Париж.», — отметил он.

Третий недостаток, о котором рассказал Хара, это представление о борьбе с терроризмом вместе с Россией.

«Путин создает проблемы, а потом продает себя как того, кто решает эти вопросы. Если бы Путина не было, то, очевидно, уже не было бы конфликта в Сирии. Беженцы, которые всколыхнули европейскую общественность, не повлекли бы возможный приход к власти ультраправых. И Брексита, возможно, не было бы», — сказал.

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Источник: Politeka