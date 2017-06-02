Нам грозит катастрофа: эколог предупредил о мировой угрозе

02.06.2017 07:16

Если в ближайшие несколько десятилетий все страны мира не перейдут на возобновляемые источники энергии, то Земле грозят катастрофические последствия.

Об этом Обозревателю рассказала эксперт Национального экологического центра Украины Ирина Ставчук.

"Для того, чтобы удержать глобальное потепление в тех рамках, которые не приведут к катастрофическим последствиям, все страны мира должны до 2050 года перейти на возобновляемые источники энергии и уйти от ископаемого топлива. Это все серьезно. Потому что чем дальше откладываются эти меры, тем меньше шансов, что на нашей планете удастся предотвратить катастрофу. Если же США не будут реализовывать никакой политики по сокращению парниковых выбросов, то миру будет очень сложно это компенсировать за счет действий остальных стран", - сказала Ставчук.

Напомним, что выход из Парижского соглашения по климату был одним из предвыборных обещаний Трампа. К самой теме борьбы с изменением климата президент США считает "аферой", придуманной для сдерживания роста промышленности.

Источник: http://from-ua.com