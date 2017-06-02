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Путин удивил заявлением о Трампе

02.06.2017 18:39
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Путин удивил заявлением о Трампе

Глава Кремля до сих пор пытается всячески откреститься от президента США Дональда Трампа

Российский лидер Владимир Путин назвал бредом сообщения в СМИ, что глава США Дональд Трамп пытался снять санкции из России в первые недели президентства.

Об этом он заявил во время выступления на  экономического форуме в Петербурге.

«Я видел эту информацию … Ну, такая бред. Я не понимаю, что это за источники такие. Так, наш посол встречался, это же его работа, ему за это деньги платят. Это дипломатическая служба, вы там совсем с ума «ехали ли?», — заявил Путин отвечая на вопрос о том, что команда Трампа договаривалась о том, чтобы отменить санкции в первые дни вступления в должность нового президента.

Ранее переводчик Путина перекрутил смысл сказанной главой Кремля фразы.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Путин, Дональд Трамп
 
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