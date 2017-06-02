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США перебросили в Британию бомбардировщики, способные нести ядерный боезаряд
Для участия в военных учениях США перебросили в Великобританию на авиабазу "Фэрфорд" несколько стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерный боезаряд. Об этом сообщило Европейское командование ВС США, передает Главред.
В заявлении говорится, что бомбардировщики примут участие в военных учениях Arctic Challenge, Saber Strike и BALTOPS, которые проводятся также и в соседних с Россией странах.
Учения Arctic Challenge проходят в этом году с 22 мая по 2 июня на территории Финляндии, Норвегии и Швеции. Помимо принимающих стран, в них участвуют Бельгия, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Испания, Швейцария и США.
Учения Saber Strike проходят в этом году с 28 мая по 24 июня на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Помимо этих четырех стран, в них принимают участие Бельгия, Канада, Хорватия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Словакия, Великобритания и США.
Учения BALTOPS продолжаются с 1 по 16 июня в Балтийском море с маршрутом от польского Щецина до немецкого Киля. В них в этом году принимают участие 14 стран: Бельгия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Великобритания, США, Финляндия и Швеция.
Источник: http://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Великобритания, учения, бомбардировка
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