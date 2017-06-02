Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения

02.06.2017 06:45

Выход Соединенных Штатов Америки из Парижского климатического соглашения президент страны Дональд Трамп назвал своим "священным долгом". По его словам, так он защитит национальные интересы Америки и ее граждан.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения о климате, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что делает этого для того, чтобы выполнить свой "священный долг" и защитить Америку и ее граждан.

По словам Трампа, Вашингтон начнет переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более выгодных для США.

Он заявил, что Парижское соглашение – соглашение не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет США. Он привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать, пишет "Русская служба ВВС".

Трамп убежден, что выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

Трамп не раз публично называл глобальное потепление "мистификацией". 28 марта он подписал указ об энергетической независимости, которым отменил ряд решений администрации Барака Обамы по борьбе с глобальным потеплением.

На саммите G7, который прошел в Италии 26–27 мая, президент США отказался визировать итоговый документ, в котором говорилось о поддержке обязательств, взятых в рамках Парижского климатического соглашения.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает действия по недопущению изменения климата. Для начала его действия было необходимо, чтобы соглашение ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире.

Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

В соответствии с пактом Соединенные Штаты обязались к 2025 году сократить выбросы в атмосферу парниковых газов на 26–28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Источник: http://gordonua.com



