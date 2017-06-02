В Латвии придумали, как выдавить обнаглевших россиян

02.06.2017 21:15

Похоже, в Европе начали присматриваться к владельцам недвижимости из России.

Несколько российских знаменитостей могли попасть в список налоговых должников в Юрмале (Латвия). Перечень лиц, не оплативших пошлину на недвижимость, опубликован на сайте городской думы, пишет в Фейсбук Сергей Стеблиненко..

В списке указаны имена и фамилии должников, а также даты их рождения. Некоторые из них совпадают с персональными данными известных россиян: президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, певицы Ларисы Долиной и певца Бориса Моисеева, жены артиста Аркадия Укупника Натальи.

Похоже, их потихоньку начнут выдавливать из ЕС. Причем, продать собственность будет чрезвычайно сложно без проверки источника средств на которые она была приобретена...

Источник: http://from-ua.com