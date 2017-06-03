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Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей и разрешено к применению
Федеральное управление США по контролю за лекарствами (FDA) разрешило использовать лекарство Keytruda для лечения опухолей с генетическим маркером MSI-H. В ходе клинических испытаний препарат доказал эффективность: у 40% больных, участвовавших в испытании, опухоли уменьшились или исчезли полностью. У 78% этот эффект сохранялся не менее 6 месяцев.
Лекарство предназначено для лечения взрослых и детей на продвинутой стадии рака с метастазами. В Израиле препарат включен
в государственную корзину здоровья для лечения меланомы, опухолей головы и шеи и немелкоклеточного рака легких NSCLC. Лекарство вводится внутривенно раз в 3 недели.
После рассмотрения результатов исследований FDA лицензировало cредство по ускоренной процедуре. Препарат разрешен для лечения 15 видов опухолей, включая опухоли поджелудочной железы, легких, простаты, щитовидной железы, толстого кишечника, желудка, мочевого пузыря, слюнных желез и др. Ускоренная процедура лицензирования применяется к лекарствам, спасающим жизнь, при наличии положительных результатов клинических испытаний.
Механизм действия Keytruda – выявление "прячущейся" от иммунной системы опухоли.
Компания Merck разрабатывала это лекарство в течение 10 лет. Суть действия в том, что препарат делает опухоль заметной для иммунной системы больного, и она атакует ее.
Клинические испытания показали отличные результаты при лечении опухолей кожи, головы и шеи, желудка и мочевого пузыря: опухоли уменьшались в размерах, а иногда и полностью исчезали.
В настоящее время в мире проводятся десятки испытаний препарата Keytruda. Специалисты полагают, что в ближайшие годы лекарство будет лицензировано для лечения дополнительных видов рака, и будет создана линия лекарств, основанных на аналогичных принципах борьбы с опухолями.
Источник: gooodnews.ru
Теги: США, Донбасс, рак, лекарство
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