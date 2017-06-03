В Амстердаме посетителю музея разрешили провести ночь перед картиной Рембрандта

03.06.2017 19:50

В художественном музее Рейксмюсеум в Амстердаме посетителю впервые разрешили провести ночь одному перед знаменитой картиной Рембрандта "Ночной дозор", сообщает AFP.

Стефан Каспер оказался 10-миллионным посетителем музея с момента его открытия в 2013 году после реконструкции.

Преподаватель искусства и художник Каспер рассказал, что он спал всего в двух метрах от "Ночного дозора". "Это волшебно, я до сих пор не могу в это поверить!" – заявил он.

Мужчину оставили в музее на ночь одного, кроме того, он смог поужинать блюдами, приготовленными для него в ресторане.

Каспер признался, что не был большим поклонником Рембрандта, однако за ночь смог посмотреть на знаменитую работу мастера новым взглядом.

"Я увидел персонажей, которых никогда раньше не замечал. Они оживали передо мной. Это впечатление, которое навсегда останется в моей памяти", – заявил он.

"Ночной дозор" является одним из самых известных полотен Рембрандта. Здание Рейксмюсеума было перестроено в 1906 году ради размещения этой картины.