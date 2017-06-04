Последние новости раздела
- Провідні експерти Гельсінської комісії США б’ють на сполох через міжнародну "епідемію корупції"22:30
- Нельзя просто взять и построить "железный занавес" для жителей Крыма, - Чубаров22:10
- Чубаров заявил, что после решения Международного суда ООН Россия только наращивает репрессии против крымских татар21:30
- Теракт в Лондоне: все самое важное об атаке в британской столице20:30
- Беларусь не пускает свинину из Полтавской и Одесской областей16:50
- Не Донбасс, Крым или Беларусь: назван регион, откуда Россия готова ударить по Украине15:50
- Индийская компания инвестирует $500 миллионов в Украину14:50
- У Туреччині виявили стародавнє підземне місто 14:10
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой 13:10
- Число смертей от СПИДа сократилось наполовину - ООН11:30
У Туреччині виявили стародавнє підземне місто
04.06.2017 14:10
У турецькій провінції Кайсері виявили стародавнє підземне місто з 52 камерами. Про це повідомляє espreso.tv.
Спочатку про печеру в цьому районі влади розповіли пастухи і місцеві жителі, а при дослідженні був виявлений підземне місто Беляси. Воно може стати першим таким містом у Туреччині, яке має більш ніж 50 камер.
Відзначається, що древні народи будували підземні міста, щоб сховатися від загарбників.
Теги: Донбасс, Турция, город, пещера
Читайте также:
- СМИ Турции покорило видео украинских волонтеров (ВИДЕО)
- Турция получила награду за сбитый вражеский самолет (ВИДЕО)
- Опубликован рейтинг самых безопасных городов мира
- Турецкий наркокурьер за 135 кило героина получил 10 лет
- На карте Донецкой области вместо Красноармейска может появиться Покровск
- Возмездие России за военные преступления в Сирии: стало известно, кто взял на себя ответственность за жестокое убийство посла России в Турции
- Під Маріуполем ситуація залишається найнапруженішою – штаб АТО 21:10
- ОБСЄ: бойовики закладають протитанкові міни на блокпосту біля Первомайска20:50
- В Мариуполе морпехи не пустили ОБСЕ в санаторий, где жили переселенцы19:50
- Найближчим часом військові отримають спортивне обладнання18:50
- У ДИТСАДКУ ПОБЛИЗУ МАРІУПОЛЯ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ ОТРУЄННЯ ДІТЕЙ17:55
- Отчаявшийся беженец из «ДНР» в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой.17:50
- На фронте активизировались снайперские группы оккупантов, - ИС17:10
- Семья из Угледара стала лучшей спортивной семьей в Украине16:30
- ДСНС: через знеструмлення ДФС місцевим жителям доставляють воду16:10
- Жебривский поможет с жильем, обосновавшимся в Мариуполе судьям-переселенцам14:30
- Стала известна зарплата Парубия и его замов07:03
- Провідні експерти Гельсінської комісії США б’ють на сполох через міжнародну "епідемію корупції"22:30
- Нельзя просто взять и построить "железный занавес" для жителей Крыма, - Чубаров22:10
- П.Порошенко попрощався з Л.Гузаром21:50
- Чубаров заявил, что после решения Международного суда ООН Россия только наращивает репрессии против крымских татар21:30
- Під Маріуполем ситуація залишається найнапруженішою – штаб АТО 21:10
- ОБСЄ: бойовики закладають протитанкові міни на блокпосту біля Первомайска20:50
- Теракт в Лондоне: все самое важное об атаке в британской столице20:30
- Госпогранслужба Украины фиксирует снижение пассажиро-транспортного потока в Крым 20:10
- В Мариуполе морпехи не пустили ОБСЕ в санаторий, где жили переселенцы19:50
- Аграрии рассказали, что в Украине выгодно выращивать ромашку09:50
- Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей и разрешено к применению09:30
- Что происходит с организмом, если вы сидите по 12 часов в день22:18
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях13:16
- Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу12:26
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву12:14
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…09:20
- 10 вещей, которые крадут радость из жизни08:50
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу
- США и «нормандский формат»: появилась важная информация