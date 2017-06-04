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У Туреччині виявили стародавнє підземне місто

04.06.2017 14:10
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У Туреччині виявили стародавнє підземне місто

У турецькій провінції Кайсері виявили стародавнє підземне місто з 52 камерами. Про це повідомляє espreso.tv.

Спочатку про печеру в цьому районі влади розповіли пастухи і місцеві жителі, а при дослідженні був виявлений підземне місто Беляси. Воно може стати першим таким містом у Туреччині, яке має більш ніж 50 камер.

Відзначається, що древні народи будували підземні міста, щоб сховатися від загарбників.



Теги: Донбасс, Турция, город, пещера
 
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