Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Над российским городом «засекли» таинственный НЛО

05.06.2017 22:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Над российским городом «засекли» таинственный НЛО

Ночью с 27 на 28 мая житель города Пенза заснял на камеру смартфона НЛО. Мужчина находился на даче в Анновке, когда заметил пришельцев.

Об этом пишет grifonsoft.

Автор видео утверждает, что собирался запечатлеть странные огни, появившиеся в небе. В процессе съемки он увидел, что над ним двигается что-то похожее на НЛО. Предполагаемый корабль пришельцев постоянно перемещался, поэтому вскоре мужчине надоело снимать его.

Независимый уфолог прокомментировал запись, опубликованную жителем Пензы. Он подтвердил предположения о том, что неизвестный объект может оказаться НЛО. В качестве аргумента специалист привел тот факт, что инопланетный корабль не был заметен человеку, однако его фиксировала камера. Можно предположить, что пришельцы использовали некое маскирующее устройство.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Пенза, НЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх