Погубит все: ученый рассказал об изобретении, способном разрушить Россию

05.06.2017 13:28

На своей странице в Facebook ученый Сергей Талк выразил мнение, что в случае перехода на электрокары экономику России ожидает серьезное испытание, а сама страна останется без главного источника прибыли, сообщает replyua.net.

«Пришлось мне выяснить, что убивает экономику Росси. Как оказалось, речь идет об электромобиле «Тесла». В свое время я его только на картинках видел, а сейчас непосредственно на улицах. И это очень плохой знак. Не секрет, что у машины нет дырочки, куда заливать бензин. Так что ей не нужны ни бензин, ни нефть, из которой изготавливается этот бензин. А для России, как вы понимаете, это означает конец всего. Пока что наш руководитель бензоколонки ещё продолжает выёживаться, но скоро машины начнут просто проезжать мимо него», - написал Талк.

«Бюджет Росси останется без главного источника дохода. Пока еще остаются запасы газа но после проблем с транзитом РФ уже потеряла в Европе лидирующие позиции и занимает всего 20% рынка. В общем, в ближайшие 15 лет Российскую Федерацию ждут громадные потрясения, если не распад. Я извиняюсь, парад 9 мая не на что будет провести», - подчеркнул ученый.