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Роберт Мугабе в 93 года вновь решил стать президентом Зимбабве
Действующий глава государства решил выдвинуть свою кандидатуру
Президент Зимбабве 93-летний Роберт Габриэль Мугабе решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на всеобщих выборах, которые состоятся в 2018 году, сообщает Корреспондент со ссылкой на Синьхуа.
В пятницу, 2 июня, он принял участвовал в митинге правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт" /ЗАНУ-ПФ/ в провинции Восточный Машоналенд.
"На митинге президент страны призвал всех членов партии преодолеть разногласия и объединить усилия для обеспечения победы партии на всеобщих выборах 2018 года", – говорится в сообщении.
За год 93-летний президент планирует посетить каждую провинцию страны для продвижения своей политической позиции.
Мугабе родился 21 февраля 1924 года. В 1980 году после провозглашения независимости Зимбабве он вступил в должность премьер-министра страны.
В 1987 году он изменил политическую систему страны и стал президентом, после чего переизбирался и продолжает оставаться на этой должности.
Напомним, что президент Зимбабве Роберт Мугабе на фоне глубокого экономического кризиса в стране потратил на праздничную вечеринку в честь своего 93-летия 2 млн евро.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, президент, Зимбабве
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