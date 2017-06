Теракт в Манчестере: британские звезды собрали впечатляющую сумму

05.06.2017 17:15

За время благотворительного концерта британское отделение Красного Креста и городской совет Манчестера собрали огромную сумму

Об этом сообщается в твиттере британского Красного Креста.

Перед началом шоу стало известно, что в фонд Manchester Emergency Fund поступило девять миллионов долларов. Таким образом, всего было собрано 12 миллионов.

Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от взрыва, произошедшего 22 мая на концерте Арианы Гранде. Певица стала организатором шоу One Love Manchester. Кроме нее, на концерте выступили Фаррелл, Джастин Бибер, Лиам Галлахер, Кэти Перри, Майли Сайрус, Робби Уильямс, Coldplay, Black Eyed Peas, Take That и другие исполнители.

Концерт посетили 50 тысяч человек. Билеты на One Love Manchester продавали по цене от 69 долларов, они были раскуплены за шесть минут. Те, кто присутствовал на шоу 22 мая, могли прийти бесплатно.

Напомним, 4 июня, в английском Манчестере состоялся благотворительный концерт, который организовала певица Ариана Гранде. Именно на ее концерте на стадионе «Манчестер-арена» 22 мая произошел террористический акт — где в результате самоподрыва смертника погибли 22 человека и более 200 попали в больницы.

Как писала Politeka, в понедельник поздно вечером у стадиона в Манчестере произошли два громких взрыва во время выступления известной певицы Арианы Гранде.

При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека, среди жертв есть дети.

Позже стало известно, что террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.

CBS News озвучил имя террориста-смертника — Салман Абеди (Salman Abedi). Ему 23 года. Был членом группировки ИГИЛ.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Красный крест«

Теги: Донбасс