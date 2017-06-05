- Литва начала строительство забора на границе с Россией18:56
- Украина-НАТО: в Раде планируют принять важный законопроект17:35
- Теракт в Манчестере: британские звезды собрали впечатляющую сумму17:15
- В Лондоне задержали причастных к теракту на мосту15:55
- Швейцария выделяет средства для очистки воды на Донбассе14:05
- Звезда «Динамо» может возглавить столицу Грузии13:52
- Погубит все: ученый рассказал об изобретении, способном разрушить Россию13:28
- Поклонська розповіла про кримінальну справу, у якій фігурував Кличко13:11
- Жуть: 140-килограммовый мужчина съел свою жену, застряв в лифте12:58
- Страны Персидского залива и ОАЭ разом ополчились на маленького соседа12:48
Военная разведка РФ в Приднестровье «репетирует» захват секретных документов
Разведчики Оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной на территории непризнанной "Приднестровской Молдовской Республики", провели тренировочный налет на пост условного противника и захватили секретные документы, в том числе образцы новейшего вооружения.
Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа ВС России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на кремлеСМИ.
Тренировка войсковых разведчиков прошла в Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в "Приднестровском регионе республики Молдова". В ходе тренировок разведчики днем и ночью отработали задачи в условиях, приближенных к боевым.
"Военнослужащие выполнили налет на пост условного противника и захватили "языка". После этого разведчики, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл "неприятеля". Следуя полученной от "языка" информации, они установили местонахождения и провели захват секретных документов, в том числе - чертежи и схемы, а также образцы новейшего вооружения и военной техники условного противника", - говорится в сообщении.
Как известно, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике на территории Молдовы размещен ограниченный контингент российских войск (более 1,5 тыс. военнослужащих).
Ранее группа ИС сообщала, что Россия готовится к масштабной войне против своих соседей
Теги: Россия, Донбасс, документы, Приднестровье
- Георгий Якименко: "В марте пенсии будут!"
- Профсоюз шахтёров Украины осудил действия Путина: "Донбасс хотят превратить в Приднестровье"
- Житель Луганской области намеревался вывезти ребенка в Россию по фейковым документам "ЛНР"
- Кремль легализует оккупацию Донбасса и делает очевидный шаг по эскалации войны - мнение
- Глава профсоюза: "Шахтёры по-горняцки объяснили активистам, куда им идти"
- Бывший шахтер устроил охоту на оккупантов Донбасса
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»18:15
- УКРАИНСКОЕ РАДИО УСЛЫШАЛИ В ДОНЕЦКЕ16:12
- БАХМУТЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА «ЧАС СМЕРТИ»15:11
- ГРОМАДАМ НА ДОНБАССЕ ДАДУТ ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ14:57
- В Авдеевке заканчиваются запасы воды14:30
- В штабе АТО сообщили о резкой активизации военных действий на Донбассе12:10
- Эксперт дал прогноз по аннексии РФ оккупированного Донбасса09:20
- Жебрівський зробив позитивні прогнози для української вугільної промисловості08:45
- У "Океана Эльзи" возникла проблема с концертом на Донбассе08:25
- Боевики «ЛНР» устроили массовое ограбление местных жителей08:12
- Литва начала строительство забора на границе с Россией18:56
- Кіберполіція пояснила, що буде за відмову блокувати російські сайти18:45
- Как защититься от комаров: самые простые способы18:30
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»18:15
- Реванш Кличко против Джошуа: названа дата поединка18:00
- «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ОТКРЫВАЕТ ПРОДАЖУ НА ЛЕТНИЕ ПОЕЗДА17:48
- Украина-НАТО: в Раде планируют принять важный законопроект17:35
- Теракт в Манчестере: британские звезды собрали впечатляющую сумму17:15
- В Украину идет сухая и ветреная жара17:00
- В миграционной службе советуют украинцам не томиться в очередях за паспортом, подождать пару недель пока ажиотаж спадет16:48
- Как защититься от комаров: самые простые способы18:30
- Три маски що замінять СПА - салон15:40
- Жуть: 140-килограммовый мужчина съел свою жену, застряв в лифте12:58
- Три главных опасности лета11:06
- Чем опасна овсянка, если есть её каждый день09:43
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!09:39
- 10 супер-функций микроволновки, о которых мало кто знает09:10
- Чи справді безпечні чаї на травах?08:55
- Нюансы при выборе косметики, которые должна знать каждая женщина!08:36
- Ці методи врятують вас від стресу07:50
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- К чему нам на самом деле снятся сны об умерших людях
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- Ярош рассказал о возможности силового освобождения Донбасса
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- Медики: при цих захворюваннях корисно пити каву