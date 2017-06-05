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Военная разведка РФ в Приднестровье «репетирует» захват секретных документов

05.06.2017 10:53
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Военная разведка РФ в Приднестровье «репетирует» захват секретных документов

Разведчики Оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной на территории непризнанной "Приднестровской Молдовской Республики", провели тренировочный налет на пост условного противника и захватили секретные документы, в том числе образцы новейшего вооружения.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа ВС России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на кремлеСМИ.

Тренировка войсковых разведчиков прошла в Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в "Приднестровском регионе республики Молдова". В ходе тренировок разведчики днем и ночью отработали задачи в условиях, приближенных к боевым.

"Военнослужащие выполнили налет на пост условного противника и захватили "языка". После этого разведчики, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл "неприятеля". Следуя полученной от "языка" информации, они установили местонахождения и провели захват секретных документов, в том числе - чертежи и схемы, а также образцы новейшего вооружения и военной техники условного противника", - говорится в сообщении.

Как известно, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике на территории Молдовы размещен ограниченный контингент российских войск (более 1,5 тыс. военнослужащих).

Ранее группа ИС сообщала, что Россия готовится к масштабной войне против своих соседей



Теги: Россия, Донбасс, документы, Приднестровье
 
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