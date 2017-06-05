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Жуть: 140-килограммовый мужчина съел свою жену, застряв в лифте
В американском штате Филадельфия правоохранительные органы задержали 44-летнего мужчину, который признался в убийстве своей жены во время 3-дневного заточения в лифте.
По данным Департамента полиции штата, 140-килограммовый мужчина был найден в лифте, когда он пожирал труп своей жены, убитой лично им после мучительных часов. Известно, что мужчина признался в убийстве супруги и съел порядка 6 килограмм ее плоти, объяснив необходимостью для собственного выживания. Отмечается, что людоед чувствовал себя виноватым в содеянном. «Почему я это сделал?», - кричал мужчина, когда его освобождали из заточения, пишет newinform.com.
Сам инцидент произошел несколько дней назад, когда семейная пара возвращалась к себе домой после ужина в ресторане. Воспользовавшись лифтом, они застряли на 13-м этаже. Как бы они не пытались выбраться у них ничего не получалось: кнопка экстренной связи не функционировала, мобильными телефонами они не могли воспользоваться в связи с их отсутствием с собой.
Двое суток мужчина как-то продержался, однако далее он испытывал, мягко скажем, дискомфорт. У него не оставалось выбора, как убить свою жену и съесть ее плоть, чтобы остаться в живых.
Сейчас преступник находится под стражей, ему грозит до 75 лет тюрьмы.
Источник: http://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Филадельфия, преступление, убийство, лифт
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