Аферы Путина добили Россию: из-за нехватки денег в регионах начались массовые смерти

07.06.2017 18:05

Бюджеты здравоохранения регионов России пусты, как желудки верующих в Великий пост. Экономия на пациентах растет с каждым днем – зачастую смертельно больных людей даже не предупреждают о том, что отказали в жизненно важном препарате.

Дорогие лекарства заменяют на дешевые и малоэффективные аналоги, призывая россиян “войти в положение”. Согласно данным опросов, 70% российских льготников испытывают проблемы при получении бесплатных лекарств.

Раньше суды могли исправить ситуацию, сейчас эта схема перестала работать. Особо сложная ситуация в провинциальных городках, где чиновники “футболят” судебные решения, сообщает "Лента.ру", передает “Диалог.UA” .