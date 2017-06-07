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Аферы Путина добили Россию: из-за нехватки денег в регионах начались массовые смерти
07.06.2017 18:05
Бюджеты здравоохранения регионов России пусты, как желудки верующих в Великий пост. Экономия на пациентах растет с каждым днем – зачастую смертельно больных людей даже не предупреждают о том, что отказали в жизненно важном препарате.
Дорогие лекарства заменяют на дешевые и малоэффективные аналоги, призывая россиян “войти в положение”. Согласно данным опросов, 70% российских льготников испытывают проблемы при получении бесплатных лекарств.
Раньше суды могли исправить ситуацию, сейчас эта схема перестала работать. Особо сложная ситуация в провинциальных городках, где чиновники “футболят” судебные решения, сообщает "Лента.ру", передает “Диалог.UA” .
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, смертность, бюджет, афера
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