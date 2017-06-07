Путин признался, что готов применить силу, оказавшись в душевой кабинке с геем

07.06.2017 13:25

Американец Оливер Стоун задал ВВП необычный вопрос: "А что вы будете делать, уважаемый Владимир Владимирович, оказавшись в душе с геем?" Вопрос вызвал у президента улыбку... Вопрос про однополые отношения возник в ходе интервью, которое российский президент дал американскому режиссеру для документального фильма. Отрывки этого разговора стали предметом обсуждения и публикаций СМИ, об этом сообщает dialog.ua с ссылкой на издание "Российский Диалог".

Стоун упомянул российское законодательство, которое запрещает пропаганду однополой любви, и спросил у Путина, не считает ли он это дискриминацией по отношению к секс-меньшинствам. Ответ был отрицательным, ВВП уверен, что геев в России никто не притесняет.

После режиссер задал вопрос о том, что бы сделал Путин, если бы, оказавшись на подводной лодке, ему пришлось идти в одну душевую с геем, чем необычайно развеселил Владимира Владимировича. "Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо", — сказал Путин, улыбаясь.