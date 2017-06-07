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"Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
"Вова, санкции были введены за твой международный терроризм и за твои военные преступления. И требовать их отменить ты не можешь, Вова. Но у меня для тебя есть новости еще хуже. Для тебя лично". Такими словами в своем аккаунте в соцсети российский блогер Слава Рабинович обратился к президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Он акцентировал внимание на том, что уже четвертый год длится аннексия Крыма российскими оккупантами, а также преступная атака российской армии на территории Донбасса,
Вместе с тем Россия находится под гнетом экономических, финансовых и военных санкций, ежедневно добивая Россию. Однако невзирая на сложнейшую ситуацию в своем государстве, Путин продолжает "находиться в своей больной на всю голову реальности". Рабинович убежден, что на протяжение четырех лет военных преступлений Путин грабил и убивал людей, волоча за собой огромный багаж уголовных преступлений, за которые лидеру РФ придется понести ответственность на законодательном уровне. По словам Рабиновича, для РФ сейчас сложились слишком суровые времена, вынуждающие Путина требовать отмены экономических ограничений, но Запад не остановится и будет дальше жестко давить путинскую группировку. В завершение своего эмоционально насыщенного поста Рабинович адресовал Путину обращение, заявляя, что у него для российского гаранта имеются крайне плохие известия. Как ранее информировала "УСН-1492news", российский журналист Венедиктов заявил о том, что все надежды Путина, касательно Макрона были основательно разрушены. Российский гарант просчитался в том, что у новоизбранного президента Франции есть своя жесткая позиция, которая идет в разрез с путинскими планами.
Источник "УСН 1492"
Теги: Донбасс, Путин, новости, финансист
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