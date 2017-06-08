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ЧП в Лондоне: с Трафальгарской площади эвакуируют людей

08.06.2017 20:05
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ЧП в Лондоне: с Трафальгарской площади эвакуируют людей

Посетителей из центральной туристической точки Трафальгарской площади в Лондоне эвакуируют

Об этом сообщает столичная полиция на своей странице в Twitter.

Кроме того, по информации, эвакуирована ближайшая станция метро «Чаринг-Косс».

По информации, на месте работают вооруженные сотрудники полиции.

Позднее в полиции сообщили, что инцидент не связан с терроризмом, никто не пострадал.

Следует отметить, что в Лондоне сейчас повышены меры безопасности из-за проходящих сегодня выборов и недавнего теракта, унесшего восемь жизней. 3 июня автомобиль с террористами врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое боевиков, выбравшись из машины, напали на прохожих. Подоспевшая полиция ликвидировала террористов.

Напомним, как ранее писала Politeka, ответственность за нападение в столице Великобритании взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Лондон, терроризм, эвакуация
 
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