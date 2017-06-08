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ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты
Террористическая группировка ИГИЛ угрожает совершить теракты в восьми странах мира
Об этом сообщают бельгийские СМИ.
Речь идет об Италии, Австралии, Канаде, России, США, Франции, Британии и самой Бельгии. В качестве мест для атаки террористы рассматривают рынки, оживленные улицы, парковки и площади.
Отметим, только за последнюю неделю террористы устроили четыре атаки. Так, они совершили теракты в Манчестере, Лондоне и Иране и взяли ответственность за захват заложников в Мельбурне.
Напомним, в ночь на 4 июня на Лондонском мосту фургон наехал на людей. Практически одновременно с этим в районе Боро было совершено нападение на посетителей рынка с ножом.
Позже очевидцы сообщили ужасные подробности терактов на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет. Ответственность за нападение в столице Великобритании взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Во время нападения на людей в мавзолее Хомейни смертником, который подорвал себя перед полицейским участком, оказалась женщина. Кроме того, в нападении также участвовали трое неизвестных, которые вели огонь из огнестрельного оружия.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Derniere Heure
Теги: Донбасс, теракт, террористы, ИГИЛ
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