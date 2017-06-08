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КНДР запустила несколько неопознанных ракет

08.06.2017 12:05
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КНДР запустила несколько неопознанных ракет

Военные КНДР запустили несколько баллистических ракет со своего восточного побережья.

Об этом сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, передает Укринформ.

"Северная Корея выпустила несколько неопознанных снарядов, предположительно представляющих собой ракеты класса "земля-корабль", сегодня утром из окрестностей Вонсана, провинция Канвон", — сообщили в Объединенном комитете начальников штабов.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ракеты, запуск, КНДР
 
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