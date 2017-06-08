- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Китайский спецназ переоделся в российскую форму и учился у староверов выживать в тайге21:25
- Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)20:48
- Джонни Депп хочет вернуть Ванессу Паради19:48
- Порошенко проведет выходной вместе с Киской19:31
- Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности19:08
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России18:56
- NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА18:32
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
- В ЕС на авто: какие документы понадобятся после введения безвиза18:13
ОБНАРОДОВАНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЮ СЛЕЖКИ ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ
1 июня на сайте компании WikiLeaks были опубликованы документы, которые раскрывают особенности так называемого проекта «Pandemic».
Данная технология заключается в том, что она дает возможность заражать компьютеры, на которые установлена ОС Microsoft Windows, по локальным сетям. И удаленные пользователи могут совместно применять ту или иную программу.
Если считать программу с зараженной машины, то код приложения сразу заменяет специфический «троян». Исходный файл маскируется и модифицируется, когда происходит его скачивание с файлового сервера, что и позволяет работать на компьютере удаленному пользователю.
Троянская закладка дает возможность заменять до 20 программ, которые имеют размер до 800 мегабайт из списка пользователей, которых выбирает оператор.
Напомним, что 7 марта сайт уже выкладывал секретную документацию ЦРУ, в которой говорилось про так называемую хакерскую машину, которая называется «Убежище 7». WikiLeaks говорят, что ЦРУ уже давно не контролирует собственный хакерский арсенал.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, компьютер, слежка
- В США создают компьютерную игру по известной украинской поэме (ВИДЕО)
- В США пассажиры застряли в аэропортах из-за сбоя компьютеров
- Экс-президент США перешёл от голых мужчин к животным, а затем - к мировым лидерам
- За смерть сотрудницы тюрьмы казнили заключённого
- Американцы в ужасе от украинской детской порнографии
- Жертвой украинского скандалиста-журналиста стал голливудский идол (ВИДЕО)
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- В Раде рассказали о крупнейшем инвесторе Украины (видео)22:12
- Застрял в лифте — остался без телефона: появилась новая схема развода21:48
- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Китайский спецназ переоделся в российскую форму и учился у староверов выживать в тайге21:25
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)20:48
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- «Донецкий кулак» начинает действовать