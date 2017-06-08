ОБНАРОДОВАНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЮ СЛЕЖКИ ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ

08.06.2017 11:48

1 июня на сайте компании WikiLeaks были опубликованы документы, которые раскрывают особенности так называемого проекта «Pandemic».



Данная технология заключается в том, что она дает возможность заражать компьютеры, на которые установлена ОС Microsoft Windows, по локальным сетям. И удаленные пользователи могут совместно применять ту или иную программу.



Если считать программу с зараженной машины, то код приложения сразу заменяет специфический «троян». Исходный файл маскируется и модифицируется, когда происходит его скачивание с файлового сервера, что и позволяет работать на компьютере удаленному пользователю.



Троянская закладка дает возможность заменять до 20 программ, которые имеют размер до 800 мегабайт из списка пользователей, которых выбирает оператор.

Напомним, что 7 марта сайт уже выкладывал секретную документацию ЦРУ, в которой говорилось про так называемую хакерскую машину, которая называется «Убежище 7». WikiLeaks говорят, что ЦРУ уже давно не контролирует собственный хакерский арсенал.

Источник: http://zi.dn.ua