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ОБНАРОДОВАНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЮ СЛЕЖКИ ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ

08.06.2017 11:48
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ОБНАРОДОВАНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЮ СЛЕЖКИ ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ

1 июня на сайте компании WikiLeaks были опубликованы документы, которые раскрывают особенности так называемого проекта «Pandemic».


Данная технология заключается в том, что она дает возможность заражать компьютеры, на которые установлена ОС Microsoft Windows, по локальным сетям. И удаленные пользователи могут совместно применять ту или иную программу. 

Если считать программу с зараженной машины, то код приложения сразу заменяет специфический «троян». Исходный файл маскируется и модифицируется, когда происходит его скачивание с файлового сервера, что и позволяет работать на компьютере удаленному пользователю.

Троянская закладка дает возможность заменять до 20 программ, которые имеют размер до 800 мегабайт из списка пользователей, которых выбирает оператор. 
Напомним, что 7 марта сайт уже выкладывал секретную документацию ЦРУ, в которой говорилось про так называемую хакерскую машину, которая называется «Убежище 7». WikiLeaks говорят, что ЦРУ уже давно не контролирует собственный хакерский арсенал.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, компьютер, слежка
 
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