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Ради НАТО балканская страна готова переименоваться
Североатлантический альянс планирует до весны 2018 года принять в свой состав Бывшую югославскую Республику Македонию.
Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ходом переговоров по вступлению БЮРМ в НАТО.
Ради вступления в альянс Македония готова пойти на переименование страны. Сейчас членство Скопье в альянсе блокирует Греция — Афины требуют от соседней республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля планирует посетить Скопье и обсудить эти вопросы. Цель НАТО — до весны 2018 года принять страну в свой состав", — сказал собеседник агентства.
По его словам, активную работу в этом направлении ведут Соединенные Штаты.
Он также подчеркнул, что Греция не намерена отступать от своих требований.
Накануне премьер Греции Алексис Ципрас поздравил премьер-министра Македонии Зорана Заева со вступлением в должность и подтвердил позицию Афин в споре о названии Македонии.
Заев заявил, что готов к вступлению страны в НАТО под названием Бывшая югославская Республика Македония, на котором настаивает Греция, чтобы ускорить интеграцию республики в ЕС.
По словам Заева, есть два пути: или решение проблемы, или под временным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме. Македония присоединились к так называемому Плану действий по подготовке к членству в НАТО (Membership Action Plan) в 2009 году.
Спор с Грецией из-за названия бывшей югославской республики возник после выхода Македонии из состава Югославии в 1991 году. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.
По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье. При этом Афины не возражают, если слово "Македония" будет дополнено географическим определением. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая югославская Республика Македония", под таким названием страна входит и в ООН.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Македония, ООН, НАТО
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