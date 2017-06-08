У посольства США взорвали авто

08.06.2017 08:28

В Лондоне у посольства США в Уондсворте полиция провела контролируемый взрыв двух автомобилей

Машины бросили без присмотра возле административного здания.

Взрыв произошел на Ponton Road, которую закрыли для движения. Полиция использовала робота для уничтожения бомбы для взрыва красного фургона, припаркованного рядом с новым посольством. На месте происшествия находились офицеры-специалисты, а также машины скорой помощи и пожарные машины.

Напомним, в ночь на 4 июня на Лондонском мосту фургон наехал на людей. Практически одновременно с этим в районе Боро было совершено нападение на посетителей рынка с ножом.

Позже очевидцы сообщили ужасные подробности терактов на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет. Ответственность за нападение в столице Великобритании взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Источник: https://politeka.net с ссылкой на The Guardian