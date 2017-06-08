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В седьмом сезоне "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей
Во время съемок пришлось поджечь 73 каскадера
Новый сезон сериала "Игра престолов" обещает стать более динамичным и зрелищным, чем предыдущие. Об этом регулярно говорят и сами актеры, и создатели сериала.
Стало известно, что в одном из новых эпизодов "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей. Такой масштабный поджог будет связан с нападением огнедышащих драконов на людей. Источник сообщает, что во время съемок пришлось поджечь 73 каскадера, а 20 из них горели одновременно.
Дэвид Бениофф, сценарист и продюсер сериала, рассказал, что руководитель группы каскадеров очень хотел попасть в "Книгу рекордов Гиннесса", и, скорее всего, ему это удалось, ведь до этого массовые "поджоги" случались в фильме "Спасение рядового Райана", где горели 13 каскадеров, и в "Храбром сердце" – 18 человек.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, новости, сериал, Игра престолов
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