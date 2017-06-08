- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Китайский спецназ переоделся в российскую форму и учился у староверов выживать в тайге21:25
- Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)20:48
- Джонни Депп хочет вернуть Ванессу Паради19:48
- Порошенко проведет выходной вместе с Киской19:31
- Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности19:08
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России18:56
- NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА18:32
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
- В ЕС на авто: какие документы понадобятся после введения безвиза18:13
В Великобритании стартуют досрочные парламентские выборы
В четверг, 8 июня, в Великобритании состоятся досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает BBC, передает Гордон.
Избирательные участки откроются в 7.00 по местному времени (9.00 по Киеву) и будут работать до 22.00 (00.00 9 июня).
На выборы зарегистрировались около 46,9 млн человек. Им предстоит избрать 650 депутатов парламента.
Основная борьба развернется между Консервативной партией нынешнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и Лейбористской партией.
Результаты предвыборных опросов свидетельствуют, что консерваторы могут потерять большинство в парламенте. Согласно ему, Консервативная партия получит 42% голосов избирателей и 302 места в 650-местном парламенте. Сейчас у них есть большинство – 330 мест. Лейбористская партия может рассчитывать на 38% голосов избирателей и 269 мест соответственно.
О намерении провести досрочные парламентские выборы Мэй объявила 18 апреля. По ее словам, Великобритании нужны определенность, стабильность и сильное лидерство после референдума о выходе из Европейского союза.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, парламент, выборы, Великобритания
- Срыв выборов в Мариуполе: президент "перевел стрелки" на "одну из политических партий" и парламент
- Украину продолжает штормить - страна шестые сутки находится под угрозой перевыборов
- Выборы в Донецке обойдутся в девятнадцать миллионов
- Выборы на Донбассе: всё решат губернаторы
- Симоненко: Партия регионов что-то делит с БЮТовцами
- Кто заслужил отмечать Первомай
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- В Раде рассказали о крупнейшем инвесторе Украины (видео)22:12
- Застрял в лифте — остался без телефона: появилась новая схема развода21:48
- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Китайский спецназ переоделся в российскую форму и учился у староверов выживать в тайге21:25
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)20:48
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе
- В Донецке исчезла мобильная связь
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ