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Дж.Маккейн призвал сенат США ввести жесткие санкции против РФ - СМИ

09.06.2017 07:40
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Дж.Маккейн призвал сенат США ввести жесткие санкции против РФ - СМИ

Сенатор США Джон Маккейн настаивает на введении жестких санкций против РФ за вмешательство в американские президентские выборы.

Его цитирует "Голос Америки" в Твиттере. "Пришло время для России заплатить цену за наглое нападение на наши выборы. Вот почему мы должны действовать сейчас, приняв предложенную мной поправку (с законодательством Сената), которая ввела бы жесткие санкции в отношении России", - цитирует Дж.Маккейна издание.

Сенатор подчеркнул, что сейчас нет времени для промедления с внесением соответствующих изменений.

Источник: http://ua.today 



Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
 
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