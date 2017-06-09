Китайский спецназ переоделся в российскую форму и учился у староверов выживать в тайге

09.06.2017 21:25

Офицеры из Китая прошли курс подготовки российских спецподразделений со староверами в Сибири, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Он рассказал, что китайских военных на вертолетах перебросили в тренировочный лагерь Ергаки в предгорье Западного Саяна, информирует РИА Новости.

Там они получили российскую экипировку и высадились в тайге, где отсутствует сотовая связь и другие блага цивилизации, а снег лежит около девяти месяцев в году.

По словам Рощупкина, староверы из местной общины обучили гостей базовым навыкам выживания в условиях дикой природы Сибири.

"Особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, с помощью которой они выловили из таежной реки несколько налимов", - отметил он.

Центр военно-спортивной подготовки Ергаки, расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 бойцов по программам горной и специальной подготовки. Рощупкин напомнил, что в 2015 году командование ЦВО договорилось с местными старообрядцами об участии староверов в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге.

"Южносибирские староверы - искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники. Живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков. Чужаков в свои жилища не приглашают, об особенностях религиозных обрядов предпочитают умалчивать... В еде и питье избирательны: под запретом дичь с лапами, например зайчатина или медвежатина, разрешено мясо животных с раздвоенным копытом. Также в ходу лесная птица и рыба, орехи и ягоды", - рассказал полковник.

Он добавил, что лишь недавно староверы освоили мобильную связь, немногие из них - интернет.

"Однако в верховьях Малого Енисея живут семьи, до сих пор закрытые для гостей и не признающие никаких новаций современной жизни", - добавил он.