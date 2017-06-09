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Липецька фабрика відмовляється платити в російський бюджет 48 мільйонів рублів
У арбітражному суді Липецької області розглянуть позов Roshen, в якому представники кондитерської фабрики вимагають, аби суд визнав незаконним рішення інспекторів російської податкової служби про необхідність сплатити до бюджету Росії більше 48 мільйонів рублів, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Засідання заплановано на 20 червня. Відомо, що в березні цього року співробітники Міжрайонної інспекції нібито виявили правопорушення і заявили, що фабрика має сплатити більше 48 мільйонів рублів, що включає в собі недоїмку з податку, пеню та штраф. В кінці травня Липецька фабрика звернулася до суду з проханням визнати це рішення незаконним. У суді Roshen запропонували надати судовим органам документацію зі звітністю про фінансові результати, бухгалтерський баланс, дані про стан розрахунків фабрики по податкових зборах, пені та штрафів.
Нагадаємо, на початку цього року представники російського філіалу кондитерської фабрики Roshen заявили, що підприємство припиняє свою роботу в Липецьку, аргументуючи таке рішення економічними та політичними причинами.
Теги: Россия, Донбасс, Липецк, фабрика, Порошенко, налоги
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