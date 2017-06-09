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Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)

09.06.2017 20:48
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Масштабный пожар в центре Москвы: стало известно о жертвах (видео)

В результате пожара в складском помещении в районе Киевского вокзала в центре Москвепогибли два человека

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В ходе разбора завалов на месте пожара в здании на площади Киевского вокзала, д. 7 спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни», — рассказали в ведомстве.

Разбор завалов в горевшем здании продолжается.

Напомним, днем в пятницу, 9 июня, в двухэтажном складском помещении на Киевского вокзале возник пожар. Площадь возгорания составляет 100 кв. метров.

Позже стало известно, что в связи с возгоранием из торгового центра «Европейский» были эвакуированы по меньшей мере 3,5 тысяч человек.

В 13:45 пожар был локализован, а в 14:42 — потушен.

По материалам politeka.net с ссылкой на источник.



Теги: Донбасс, Москва, пожар, жертвы
 
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