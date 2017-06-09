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NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА
NASA обнародовала сроки проведения исследования стероида 16 Psyche. По данным специалистов, в недрах этого космического тела содержится драгоценных металлов 10 000 квадриллионов долларов.
В 2022 году на летающий Клондайк будет отправлена экспедиция, которая проведет разведку местности. Об осуществлении добычи драгоценных металлов речь пока не идет. Но ученые собираются рассмотреть возможные варианты.
Пока об астероиде известно лишь то, что это – один из наиболее крупных объектов в астероидном поясе, который располагается между такими планетами, как Марс и Юпитер. 16 Psyche почти полностью образован железом и никелем.
Стоимость всех металлов, которые содержит астероид, в несколько раз превышает общую стоимость всей мировой экономики. Естественно, что данные расчеты носят теоретический характер, так как добыча такого количества полезных ископаемых практически сразу приведет к обрушению цен на планете.
Астероид 16 Psyche открыли в 1852 году в Италии. Его общий диаметр составляет 253 км. Его происхождение до сих пор не установлено. Наиболее популярной гипотезой считается столкновение нескольких достаточно крупных объектов.
До сих пор ни один космический аппарат не приближался к поверхности астероида.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, космос, исследования, астероид
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