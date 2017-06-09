С рейтингом Меркель произошло нечто!

09.06.2017 12:35

Популярность федерального канцлера Германии Ангелы Меркель достигла того же уровня, что и до начала миграционного кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

В рейтинге ведущих политиков глава Христианско-демократического союза добилась своего лучшего показателя с августа 2015 года: 64% респондентов удовлетворены работой канцлера.

В то же время главный соперник Меркель на выборах в бундестаг Мартин Шульц получил поддержку лишь 36% опрошенных, что стало самым низким его показателем за всю историю опроса ARD-Deutschlandtrend.

Разрыв между Меркель и Шульцем отразился и в опросе о том, за кого респонденты проголосовали бы, если бы выборы проходили сейчас. За канцлера проголосовали бы 53%, а за лидера СДПГ - 29% участников исследования.

13% не поддержали бы ни одного из них.

После Меркель в рейтинге популярности политиков следует министр финансов Вольфганг Шойбле. Его деятельностью на этом посту довольны 63% участников опроса - почти столько же, сколько поддержали главу МИД Германии Зигмара Габриэля.

Источник: http://from-ua.com