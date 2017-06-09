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СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании

09.06.2017 10:40
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СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выиграв в городе Мейденхед по итогам досрочных выборов, переизбралась в парламент, передает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс.

Мэй призвала дождаться итогов выборов, чтобы делать какие-то выводы и заявила, что ее победа принесет стабильность и успешный Brexit.

В британский парламент также переизбрались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, министры образования Джастин Грининг, обороны Майкл Фэллон, лидер лейбористов Джереми Корбин и его заместитель Том Уотсон.

По последним данным, оппозиционная Лейбористская партия получает 169 мест в палате общин, Консервативная партия премьер-министра страны – 154. Шотландская национальная партия (SNP) выигрывает 25, Демократическая юнионистская партия (DUP) – девять, Либерально-демократическая – пять, другие партии – восемь.

Между тем, согласно данным экзит-поллов, ни одна из партий не получит абсолютного большинства в Палате общин. По последним прогнозам, консерваторам не хватит для этого четырех голосов: они наберут 322 места.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, парламент, выборы, Великобритания
 
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