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СМИ: Мэй переизбралась в парламент Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выиграв в городе Мейденхед по итогам досрочных выборов, переизбралась в парламент, передает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс.
Мэй призвала дождаться итогов выборов, чтобы делать какие-то выводы и заявила, что ее победа принесет стабильность и успешный Brexit.
В британский парламент также переизбрались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, министры образования Джастин Грининг, обороны Майкл Фэллон, лидер лейбористов Джереми Корбин и его заместитель Том Уотсон.
По последним данным, оппозиционная Лейбористская партия получает 169 мест в палате общин, Консервативная партия премьер-министра страны – 154. Шотландская национальная партия (SNP) выигрывает 25, Демократическая юнионистская партия (DUP) – девять, Либерально-демократическая – пять, другие партии – восемь.
Между тем, согласно данным экзит-поллов, ни одна из партий не получит абсолютного большинства в Палате общин. По последним прогнозам, консерваторам не хватит для этого четырех голосов: они наберут 322 места.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, парламент, выборы, Великобритания
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