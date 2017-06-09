Тереза Мэй решила сформировать новое правительство Великобритании

09.06.2017 17:37

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что сформирует новое правительство, которое будет выводить страну из Европейского союза.

Об этом она сказала после аудиенции у королевы Елизаветы II, которая должна дать соответствующее разрешение, передает Европейская Правда.

Мэй заявила, что ее правительство будет "обеспечивать определенность и работать, чтобы сохранить страну безопасной".

На досрочных парламентских выборах Консервативная партия, которую возглавляет Мэй, потеряла абсолютное большинство и теперь должна формировать коалицию.

Мэй сообщила, что консерваторы договорились с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP).

Напомним, в Британии уже известны результаты голосования на досрочных парламентских выборах в 649 округах из 650.

Источник: http://from-ua.com