В Москве трагически погибла внучка Хрущева

09.06.2017 11:20

В Москве погибла внучка бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Юлия. Об этом сообщает Гордон со ссылкой на "РИА Новости".

77-летняя женщина попала под электричку на станции Солнечная киевского направления Московской железной дороги. Как сообщает источник агентства, Хрущеву сбил поезд, следовавший по направлению Внуково – Москва.

В пресс-службе управления министерства внутренних дел на транспорте по Центральному округу агентству подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, однако никаких подробностей не указали.

"РИА Новости" пишет, что факт гибели родственницы Хрущева подтвердили в справочной службе столичной скорой помощи. Там назвали имя погибшей – Юлия Леонидовна Хрущева.

Отцом Юлии Хрущевой был сын бывшего генсека Леонид Хрущев, летчик-истребитель, который в 1943 году не вернулся с боевого задания, после чего его отец удочерил девочку.

Источник: http://from-ua.com