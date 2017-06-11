- "Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией 21:30
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США18:30
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России18:10
- Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон17:10
- Порошенко: Украина навсегда уходит от советского прошлого16:30
- В традициях графа Дракулы: в РФ выпустили календарь про смертную казнь с картинками14:10
- ЄВРОПА СТАЛА БЛИЖЧОЮ: ПЕРШІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ВЖЕ ПОЇХАЛИ ЗА КОРДОН БЕЗ ВІЗ13:50
- Стрекоза, превращенная учеными в киборга, совершила свой первый "управляемый" полет10:50
- Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг10:10
Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон
Президент компании Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что они рассматривают возможность создания нового 7-ми дюймового гаджета.
Разработчики уже уточнили, что смартфон будет обладать удобной формой, при которой его станет легко держать в одной руке.
Еще 10 лет назад стандартная диагональ телефона составляла примерно 3,5-4 дюймов, но сейчас уже никого не увидишь даже 5-ти дюймовым дисплеем.
Слухи о том, что компания может выпустить дисплей с диагональю до 7-ми дюймов пошли после того, как пользователи Сети поинтересовались у директора компании, не хочет ли он увеличить в своем новом гаджете серии Mi Max дисплей.
Однако Цзюнь ответил, что 6,44 дюйма (такова самая большая диагональ смартфонов Xiaomi) является оптимальной, так как подходит под человеческую ладонь.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, смартфон, гаджет, дисплей
- Бери смартфон, пошли в поход!
- Увеличились капитальные инвестиции в экономику Донбасса
- В Славянске возродят производство моющих средств
- Пограничники будут искать гаджеты с "пиратской" продукцией
- Следователи налоговой милиции возместили убытков на 50 миллионов гривен
- Промышленность Донбасса "вздохнула с облегчением"
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Боевики обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода из гранатометов15:52
- В Луганской области выделят более 220 млн гривен на развитие агропромышленного комплекса15:38
- В Рубежном отмечают безвиз автопробегом15:10
- Новый фотопроект стартовал в Лисичанске14:50
- Терористи обстріляли з танків житлові квартали Авдіївки — СЦКК21:50
- "Мы должны учесть все факторы и принять грамотное решение", - в МИД Украины заявили о готовности поддержать идею визового режима с Россией 21:30
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Крымский журналист показал цены на продукты в симферопольском супермаркете20:30
- Заключенный экс-прокурор Краматорска объявил голодовку20:10
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье19:50
- На Донетчине масштабно празднуют День Европы19:30
- В Северодонецке спасатели совершили рейд по местам отдыха19:10
- Мариупольцы с инвалидностью открыли пляжный сезон18:50
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья20:59
- Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа09:55
- За что борется Государственная Азовская морская экологическая инспекция: экологию или миллионы?08:30
- Как переселенцу доказать право на соцвыплаты от государства12:39
- Гранты и краудфандинг: Где переселенцу взять деньги на бизнес с нуля11:50
- Ученые доказали пользу супружеской жизни для здоровья11:30
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения