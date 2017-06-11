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Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон

11.06.2017 17:10
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Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон

Президент компании Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что они рассматривают возможность создания нового 7-ми дюймового гаджета.
Разработчики уже уточнили, что смартфон будет обладать удобной формой, при которой его станет легко держать в одной руке.

Еще 10 лет назад стандартная диагональ телефона составляла примерно 3,5-4 дюймов, но сейчас уже никого не увидишь даже 5-ти дюймовым дисплеем.

Слухи о том, что компания может выпустить дисплей с диагональю до 7-ми дюймов пошли после того, как пользователи Сети поинтересовались у директора компании, не хочет ли он увеличить в своем новом гаджете серии Mi Max дисплей.

Однако Цзюнь ответил, что 6,44 дюйма (такова самая большая диагональ смартфонов Xiaomi) является оптимальной, так как подходит под человеческую ладонь.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, смартфон, гаджет, дисплей
 
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