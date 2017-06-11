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Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья

11.06.2017 20:59
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Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья

Ученые доказали, что сочетание фаст-фуда и кофе может вызвать проблемы со здоровьем.

Канадские ученые обнаружили, что канцерогены, быстрые углеводы и сахар, которые в большом количестве содержатся в фастфуде, в сочетании с кофе могут повысить уровень сахара в крови человека до критических показателей.

Одновременное употребление этих продуктов, особенно в больших количествах, может довести организм до состояния больных диабетом людей.

Ученые утверждают, что быстрая еда сильно замедляет процессы усвоения глюкозы в организме, а если вместе с ней принимать еще и кофе – это ухудшит положение в два раза.

Для того, чтобы организм восстановился после бургера с кофе, телу нужно не менее 5 часов.

Источник: socportal.info



Теги: Донбасс, кофе, ученые, фастфуд
 
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