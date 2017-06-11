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В традициях графа Дракулы: в РФ выпустили календарь про смертную казнь с картинками

11.06.2017 14:10
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В традициях графа Дракулы: в РФ выпустили календарь про смертную казнь с картинками

Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) издала календарь про смертную казнь.

Напечатан календарь для управления по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН. Герб ведомства изображен на фоне российского триколора. Внизу надпись «высшая мера социальной справедливости». Так в СССР именовалась смертная казнь.

Каждому виду убийства дана историческая справка, иллюстрация (Richtschwert, Влад Цепеш) и цитата (Терри Прачетт, Вуди Аллен). Январь посвящен гильотине, февраль — «усекновению главы», июнь — «посажению на кол», август — побиванию камнями, сентябрь — распятию.

Источник: pl.com.ua



Теги: Россия, Донбасс, календарь, казнь
 
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