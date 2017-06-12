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Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой после сердечного приступа

12.06.2017 21:30
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Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой после сердечного приступа

Пугачева уехала на летние каникулы в Латвию вместе с семьей

Недавно Кристина Орбакайте рассказала, что у ее матери, 68-летней Аллы Пугачевой был сердечный приступ. Артистка прошла обследование у врачей, а после уехала на летние каникулы в Латвию вместе с семьей.

Максиму Галкину пришлось на несколько дней вернуться в Москву — 9 июня артист вместе с Ксенией Собчак, Дмитрием Нагиевым и Лерой Кудрявцевой вел премию "МУЗ-ТВ".

Общаясь с журналистами в преддверии церемонии, Максим рассказал о самочувствии супруги. "В данный момент у Аллы все хорошо. Она сейчас с детьми отдыхает в Юрмале, хорошо проводит время. А я оставил их там, чтобы заработать ведением премии", — цитирует Галкина StarHit.

Алла Борисовна перенесла две операции по установлению стентов в поврежденные участки сосудов – в 2008 и 2010 году. Однако на этот раз хирургического вмешательства удалось избежать – после диагностики медики пришли к заключению, что срочного вмешательства не требуется.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, Алла Пугачева, Максим Галкин, сердечный приступ
 
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