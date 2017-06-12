Польша, Чехия и Венгрия попадут под каток ЕК из-за беженцев

12.06.2017 17:10

Европейская комиссия во вторник, 13 июня, начнет юридический процесс против Польши, Венгрии и Чехии за отказ от участия в программе расселения беженцев.

Об этом стало известно агентству Reuters от трех анонимных источников в дипломатических кругах, передает Европейская Правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Согласно информации источников, во вторник на еженедельном заседании Европейская комиссия примет решение о дальнейших шагах против Польши, Чехии и Венгрии. Эти страны, несмотря на данные ранее обязательства, отказались принимать беженцев, прибывающих в Грецию и Италию.

Как отмечает Reuters, "инициированные юридические процедуры указывают на острую эскалацию политического спора между странами ЕС и комиссией".

По информации TVP, скорее Еврокомиссия предложит начать так называемую "процедуру замораживания" против Польши и двух других стран. Это означает, что для стран будет установлено дедлайн, до завершения которого они должны будут принять мигрантов. Если этого не случится, Еврокомиссия обратится в Суд Европейского союза со штаб-квартирой в Люксембурге.

Напомним, Еврокомиссия ранее заявила, что в июне решит, принимать меры против стран, которые не выполняют план по расселению беженцев.

Квоты на прием беженцев, нелегально прибывших из Ближнего Востока и Северной Африки, для всех 28 стран Евросоюза предложили ввести 2015 году в разгар кризиса мигрантов.

Источник: http://from-ua.com