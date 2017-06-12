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В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
Элиты РФ вынуждены менять свои жизненные стратегии из-за амбиций президента России Путина, отмечает политолог
Российский политолог Станислав Белковский рассказал о предпосылках для дворцового переворота в РФ.
Согласно данным социологического опроса, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), патриотом не может быть человек с отличающимся от официальной точки зрения мнением и сотрудник некоммерческой организации-иностранном агенте. Однако патриотами могут быть сотрудники иностранных компаний и люди, желающие или вступившие в брак с иностранцем.
В связи с этим Белковский в эфире радиостанции "Эхо Москвы" напомнил, что стратегия российской элиты в постсоветское время строилась на том, чтобы дети учились за границей и там же заботились о здоровье всех членов семьи.
"Поэтому, конечно, то, что началось после Крыма, вот эта реальность посткрымской весны – она очень сильно ударила по интересам элит", – отметил политолог, добавив, что санкции были направлены на то, чтобы показать российским элитам тупиковость ситуации, которая закончится для них потерей жизненных стратегий.
"И санкции были направлены на то, чтобы внести раскол между Владимиром Путиным и элитами, ибо эти элиты вынуждены были менять свои жизненные стратегии из-за амбиций Владимира Путина показать Западу, что он самый могущественный человек в мире, о чем он рассказал недавно каналу CNN в фильме Фарида Закария", – считает Белковский.
Также он отметил, что пока окружение терпит сложившуюся ситуацию, однако нельзя исключать, что рано или поздно терпению наступит предел.
"Нельзя предсказывать дворцовые перевороты, потому что любой предсказанный дворцовый переворот никогда не состоится, всех его организаторов немедленно арестуют", – заявил политолог. При этом отметил, что предпосылки к такой развязке существуют.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: политика, Россия, Донбасс, переворот, раскол, Кремль
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