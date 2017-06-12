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В США назревает большое соглашение по ужесточению санкций против РФ

12.06.2017 10:50
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В США назревает большое соглашение по ужесточению санкций против РФ

Американские сенаторы-демократы и республиканцы готовы к соглашению по ужесточению антироссийских санкций. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, передает Politico.

Отмечается, что представители Демократической партии намерены законодательно запретить президенту страны Дональду Трампу смягчать существующие санкции, передает 112.

При этом Грэм, солидарный с демократами в вопросах отношений Вашингтона и Москвы, считает любые попытки ослабить санкции против Москвы "предательством демократии".

"И, если Трамп не подпишет законопроект и не накажет Россию, он предаст демократию", — сказал он.

Ранее сообщалось, что сенатор США Джон Маккейн заявил, что подготовил поправку в законодательство, которая расширит санкции в отношении России.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, США, Донбасс, Дональд Трамп, санкции
 
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