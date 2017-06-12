- Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой после сердечного приступа21:30
- Угроза наступления России: эксперт о том, чего опасаться Украине20:58
- Бейонсе родит двойню дома20:25
- Рельсовий автобус Ковель-Холм вперше здійснив поїздку до Європи19:30
- Затримання Навального: як покарають опозиціонера18:45
- Перший день безвіза: скільки насправді виїхало українців17:40
- Польша, Чехия и Венгрия попадут под каток ЕК из-за беженцев17:10
- Климкин предупредил, что безвиз могут отменить14:45
- Работа в ЕС: что ждет украинцев с началом безвиза (видео)14:30
- Под Кремль стянули танки13:57
В течение ближайших недель на валютном рынке произойдет кое-что интересное
В течение ближайших двух–трех недель в Украину поступят новые объемы валюты, что связано с рекомендацией инвестбанка Morgan Stanley вкладывать в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман сказал в комментарии UBR.ua, передает Гордон.
По мнению Наймана, инвесторы насытят внутренний рынок Украины валютой, что в краткосрочной перспективе приведет к укреплению обменного курса гривны.
"Жду появления нового предложения долларов. Так что гривна сможет укрепляться даже до середины августа. Думаю, что будет ниже отметки 26 грн за $1", – сказал он.
По его словам, рекомендация Morgan Stanley связана с высокими ставками ОВГЗ, при этом инвесторы "не видят больших рисков для гривны".
"Они смотрят на укрепление национальной валюты и на то, что резервы растут очень быстро. Резервы – очень сильный маяк для инвесторов. Как только они стали увеличиваться, так инвесторы и обратили внимание на Украину", – уточнил Найман.
Он отметил, что при текущих ставках по ОВГЗ иностранцы рассчитывают на инвестициях в Украину заработать до 10% в долларовом пересчете.
"Даже если гривна девальвирует на 5%, они свои 10% в валюте все равно получат. Это очень высокая ставка. Поэтому спрос на украинские активы растет. Но пока это только спекулятивный спрос. Для прихода прямых иностранных инвестиций по-прежнему нужны земельная, судебная и валютная реформы", – пояснил экономист.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, мир, валюта
- Святослав Вакарчук предложил модель будущего для Украины
- Прогноз политолога: в 2016-м нас ждут новые союзы, расколы и дилемма "особого статуса Донбасса"
- Меркель хочет от Порошенко «решающий шаг вперед» по Донбассу
- В Донбассе полмиллиона человек уже сделали свой выбор
- Кузьма о лидерах Евромайдана: "Видно, що дядьки не шарять"
- Новая тактика власти - олигархов назначают губернаторами: первый пошёл
- Як у ветеранів АТО вкрали десятки мільйонів: озвучена схема19:00
- В Мариуполе у должников отбирают автомобили 17:55
- Пустят ли в Европу жителей Крыма, ДНР и ЛНР13:05
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»12:55
- Водоснабжение пяти районов Донецкой области осуществляется почасово из резерва и путем подвоза – ГСЧС12:17
- Война на Донбассе: раскрыта новая тактика боевиков11:15
- В Мариуполе на детей спустили бойцовских собак 11:05
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы10:40
- Российские танки опять обстреляли жилсектор Авдеевки, разрушены три дома. ВИДЕО. 10:30
- В оккупированном Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации22:15
- В Киеве на улице расстреляли женщину22:00
- Що зміниться з появою нових “даішників”21:48
- Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой после сердечного приступа21:30
- Вести из обменников: прогноз по доллару и евро на неделю21:16
- Угроза наступления России: эксперт о том, чего опасаться Украине20:58
- У Росії злякалися з пропозицій Києва посилити контроль над росіянами в Україні – МЗС20:48
- Експерт розповів, чого українцям чекати від протестів в РФ (відео)20:38
- Бейонсе родит двойню дома20:25
- Кабмин отменил обязательную отработку студентов-медиков после окончания вуза20:15
- Стало відомо, яку суму українці тримають в депозитах19:58
- Дієвий спосіб охолодження у спеку18:30
- Науковці назвали рослину, що лікує усі хвороби18:15
- Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков09:53
- Фініки захищають від найстрашнішої хвороби09:43
- Золотая формула: сколько нужно есть, спать и загорать, чтобы сохранить здоровье09:35
- Почему стоит развивать воображение и как это сделать?08:38
- Выбросьте из своего лексикона эти слова и понаблюдайте, как меняется ваша жизнь!08:12
- Знаки Зодиака, у которых тяжелая судьба07:47
- Вредны ли суши для здоровья? Ответ найден, и он вам не понравится…06:51
- Долги против субсидий. Кто кого?21:10
- Досрочные выборы: кого украинцы видят президентом
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- Биометрические паспорта: в ЕС недовольны действиями Порошенко
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США